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Происшествия     05.11.2020 13:45

В центре Москвы автомобиль въехал в остановку, есть пострадавшие

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Теги:  ДТП  авария  пострадавшие 

5 ноября. Mossovetinfo.ru – Легковой втомобиль врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

За рулем автомобиля была женщина. По предварительной информации пострадали три человека.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются


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Теги: 
ДТП  авария  пострадавшие 

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