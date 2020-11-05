5 ноября. Mossovetinfo.ru – Легковой втомобиль врезался в остановку общественного транспорта на Садовой-Триумфальной улице, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.
За рулем автомобиля была женщина. По предварительной информации пострадали три человека.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются
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