24 сентября. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы таксист изнасиловал уснувшую в машине пассажирку. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел рано утром 22 сентября во 2-м Волконском переулке. Таксист изнасиловал женщину 1971 года рождения на заднем сидении и вытолкал ее из машины, после чего скрылся.
Возбуждено уголовное дело.
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