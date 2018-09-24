24 сентября. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы таксист изнасиловал уснувшую в машине пассажирку. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Инцидент произошел рано утром 22 сентября во 2-м Волконском переулке. Таксист изнасиловал женщину 1971 года рождения на заднем сидении и вытолкал ее из машины, после чего скрылся.



Возбуждено уголовное дело.