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Происшествия     21.03.2019 16:33

В здани Кузьминского суда задержан федеральный судья Руслан Якубаев

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Теги:  ФСБ  судьи  задержание 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в здании Кузьминского районного суда Москвы федерального судью Руслана Якубаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

По какому делу задержан Якубаев и что ему инкриминируется – неизвестно.

Сотрудники Кузьминского районного суда заявили, что Якубаев находится на больничном. В тоже время радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает, что Якубаев не арестован, но в его отношении проводится проверка.


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Теги: 
ФСБ  судьи  задержание 

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