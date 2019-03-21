21 марта. Mossovetinfo.ru – Сотрудники ФСБ задержали в здании Кузьминского районного суда Москвы федерального судью Руслана Якубаева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.
По какому делу задержан Якубаев и что ему инкриминируется – неизвестно.
Сотрудники Кузьминского районного суда заявили, что Якубаев находится на больничном. В тоже время радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда сообщает, что Якубаев не арестован, но в его отношении проводится проверка.
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