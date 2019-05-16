16 мая. Mossovetinfo.ru – В здании института физической химии на Ленинском проспекте произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Сообщается, что во время проведения опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете выбило стекла, возгорания в здании не последовало.
По предварительной информации в результате взрыва пострадали два человека. На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.
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