16 мая. Mossovetinfo.ru – В здании института физической химии на Ленинском проспекте произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.



Сообщается, что во время проведения опыта взорвался баллон с углекислым газом. В кабинете выбило стекла, возгорания в здании не последовало.



По предварительной информации в результате взрыва пострадали два человека. На место происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения.