Другие материалы
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Происшествия
06.03.2024, 09:01
В Зеленограде погибли 4 человека в результате пожара
6 марта — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в ночное время 6 марта 2024 года в частном доме на ул. Новомалино в Зелен...
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Происшествия
28.02.2024, 14:09
Поезда задерживаются на Киевском направлении МЖД из-за схода состава с рельсов на станции «Апрелевка»
28 февраля — Mossovetinfo.ru — Из-за схода колесных пар поезда в 11:52 на станции «Апрелевка» электрички Киевского напр...
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Происшествия
24.02.2024, 11:24
По факту гибели двух человек в результате пожара на севере Москвы проводится доследственная проверка - СК
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному ...