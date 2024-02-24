В Зеленограде погибли 4 человека в результате пожара

6 марта — Mossovetinfo.ru — В результате пожара в ночное время 6 марта 2024 года в частном доме на ул. Новомалино в Зеленограде погибли 4 человека - двое мужчин и две женщины. Кроме того, два человека доставлены в медицинские организации.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщает прокуратура Москвы. Расследование на контроле в прокуратуре Зеленоградского административного округа



Предварительная причина пожара - возгорание электроприбора.



На месте происшествия работают московские следователи. Допрашиваются свидетели. Назначены экспертизы, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.



Фото: официальный telegram-канал прокуратуры Москвы