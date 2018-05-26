26 мая. Mossovetinfo.ru – Мужчина, который повредил картинку вы Третьяковской галерее, задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сообщение о повреждении картины поступило вечером в пятницу от сотрудника охраны галереи. Сотрудники полиции, прибывшие на место, задержали мужчину. Вандал разбил металлическим столбиком стекло и повредил полотно.



По данным ТАСС, речь идет о картинке Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Она более известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына».