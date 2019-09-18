18 сентября, Mossovetinfo.ru – Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились с письмом к Генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор Павлу Устинову, сообщил Венедиктов в своем микроблоге в Twitter.



Руководители указанных СМИ просят Чайку внести апелляционное представление с требованием отменить приговор Устинову и передать дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. По мнению Венедиктова, Синдеевой и Муратова, приговор Устинову незаконен, так как судья отказался приобщить к делу видеозаписи его задержания. По мнению руководителей СМИ, эти видеозаписи доказывают невиновность Устинова.



Тверской районный суд Москвы 16 сентября признал участника несанкционированной акции в Москве 3 августа Павла Устинова виновным «применении насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» и приговорил его к 3,5 годам колонии.



В поддержку Устинова выступили многие общественные и политические деятели.