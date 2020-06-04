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Происшествия     04.06.2020 10:04

Ветер повалил в Москве более 40 деревьев

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Теги:  дождь  ветер  повал деревьев  подтопления  происшествия 

4 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки ветер повалил в Москве 44 дерева, повреждено 25 автомобилей, пострадавших нет, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, по словам Бирюкова, из-за дождя произошло два локальных подтопления – в Ленинградском тоннеле на выезде при движении из центра в область и на Проспекте Мира под Ростокинским путепроводом.

Аварийные бригады оперативно устранили подтопления и завалы, в работах принимали участие около 200 человек и порядка 70 единиц техники.


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Теги: 
дождь  ветер  повал деревьев  подтопления  происшествия 

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