4 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки ветер повалил в Москве 44 дерева, повреждено 25 автомобилей, пострадавших нет, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Кроме того, по словам Бирюкова, из-за дождя произошло два локальных подтопления – в Ленинградском тоннеле на выезде при движении из центра в область и на Проспекте Мира под Ростокинским путепроводом.
Аварийные бригады оперативно устранили подтопления и завалы, в работах принимали участие около 200 человек и порядка 70 единиц техники.
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