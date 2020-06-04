4 июня. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки ветер повалил в Москве 44 дерева, повреждено 25 автомобилей, пострадавших нет, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



Кроме того, по словам Бирюкова, из-за дождя произошло два локальных подтопления – в Ленинградском тоннеле на выезде при движении из центра в область и на Проспекте Мира под Ростокинским путепроводом.



Аварийные бригады оперативно устранили подтопления и завалы, в работах принимали участие около 200 человек и порядка 70 единиц техники.