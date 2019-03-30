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Происшествия     30.03.2019 17:46

Виновник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован до 25 мая

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Теги:  ДТП  суд  арест 

30 марта. Mossovetinfo.ru – Дорогомиловский суд Москвы арестовал до 25 мая Муслима Джамбекова, виновника ДТП на Можайском шоссе, которое произошло 24 марта.

Mercedes Gelandewagen выскочил на встречную полосу и врезался в автомобиль «Нива», в котором ехала семья из трех человек. В результате мать и ребенок, ехавшие в машине, погибли, отец, находившийся за рулем, попал в больницу.

Управлявший иномаркой Джамбеков в ходе оформления ДТП скрылся с места аварии. Позднее он покинул Москву. 29 марта он сдался полиции после призыва сделать это со стороны главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.


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Теги: 
ДТП  суд  арест 

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