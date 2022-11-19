Власти заявили о взрыве на газопроводе под Петербургом

19 ноября, Mossovetinfo.ru - В Ленинградской области между Бернгардовкой и Ковалево произошел взрыв на газопроводе. Об этом этом 19 ноября сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.



«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», — заявил глава Ленобласти.

Отмечается, что причины взрыва неизвестны, угрозы распространения огня на жилые дома нет, населению ничего не угрожает.



Следственный комитет региона сообщает, что "во Всеволожском районе следователи устанавливают обстоятельства возгорания газопровода".

"Следственными органами СК России по Ленинградской области по факту горения газопровода во Всеволожском районе организована доследственная проверка по ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов)", - отмечается в сообщении.



Пресс-служба МЧС России сообщила, что во Всеволожском районе Ленинградской области на газопроводе произошла разгерметизация объекта с последующим возгоранием, открытое горение ликвидировано.