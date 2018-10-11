11 октября. Mossovetinfo.ru – Во время старта ракеты «Союз», которая должна была доставить к Международной космической станции новый экипаж, произошла авария ракеты-носителя, об этом сообщил диктор во время трансляции.



Экипаж корабля, состоящий из российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга, жив, но испытывает перегрузки в районе 6g.



По предварительной информации, экипаж должен совершить аварийную посадку в Казахстане.