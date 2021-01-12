12 января. Mossovetinfo.ru – Красногорский районный суд Московской области арестовал на 2 месяца водителя грузовика Ивана Гаврикова, врезавшегося в военную автоколонну, в результате чего погибли и пострадали военнослужащие.



Гаврикову предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации транспортных средств.



Авария произошла в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в колонну автобусов, в которых находились военнослужащие.



В результате аварии 4 военнослужащих погибли, 42 получили различные травмы, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.