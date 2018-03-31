Водитель оперативно ликвидировал задымление трамвая на востоке Москвы

31 марта. Mossovetinfo.ru - Водитель трамвая самостоятельно ликвидировал задымление «в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута № 25», которое произошло «сегодня около 16:00 у остановки «Охотничья застава» на улице Олений Вал». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».



«Пострадавших нет. Трамвайное движение на этом участке оперативно восстановлено», - подчеркнули в Мосгортрансе.



Вагон технических повреждений не получил, сейчас он направлен в депо для установления причин задымления.