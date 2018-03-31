Другие материалы
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Происшествия
31.03.2018, 19:41
Совладелец группы «Сумма» Магомедов арестован по подозрению в создании преступного сообщества
31 марта. Mossovetinfo.ru - - 31 марта Тверской районный суд Москвы арестовал до 30 мая бизнесмена Зиявудина Магомедова по подозрению в растрате, мошенничестве и создании преступного сообщества. ...
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Происшествия
31.03.2018, 19:24
Лишенную прав Мару Багдасарян задержали на спецтрассе ночью за рулем
31 марта. Mossovetinfo.ru - - 31 марта 2018 года около 03.00 сотрудниками ГИБДД на спецтрассе на Ленинградском проспекте был остановлен автомобиль «Мерседес» водитель которого - 24-летняя москвичка - ...
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Происшествия
31.03.2018, 18:22
Водитель оперативно ликвидировал задымление трамвая на востоке Москвы
31 марта. Mossovetinfo.ru - Водитель трамвая самостоятельно ликвидировал задымление «в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута № 25», которое произошло «сегодня около 16:00 у остановки «Охот...