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Происшествия     31.03.2018 18:22

Водитель оперативно ликвидировал задымление трамвая на востоке Москвы

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Теги:  Москва  трамвай  задымление  Осенний вал 

31 марта. Mossovetinfo.ru - Водитель трамвая самостоятельно ликвидировал задымление «в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута № 25», которое произошло «сегодня около 16:00 у остановки «Охотничья застава» на улице Олений Вал». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

«Пострадавших нет. Трамвайное движение на этом участке оперативно восстановлено», - подчеркнули в Мосгортрансе.

Вагон технических повреждений не получил, сейчас он направлен в депо для установления причин задымления.

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Карта места

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Теги: 
Москва  трамвай  задымление  Осенний вал 

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