11 ноября. Mossovetinfo.ru – Водитель такси погиб на севере Москвы в результате столкновения с рейсовым автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.
Столкновение произошло на Большой Академической улице. По предварительной информации водитель такси не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия устанавливаются.
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