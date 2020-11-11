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Происшествия     11.11.2020 16:27

Водитель такси погиб в результате столкновения с автобусом на севере Москвы

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Теги:  ДТП  авария  такси  автобус  гибель 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Водитель такси погиб на севере Москвы в результате столкновения с рейсовым автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.

Столкновение произошло на Большой Академической улице. По предварительной информации водитель такси не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия устанавливаются.


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Карта места

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Теги: 
ДТП  авария  такси  автобус  гибель 

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