11 ноября. Mossovetinfo.ru – Водитель такси погиб на севере Москвы в результате столкновения с рейсовым автобусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУМВД.



Столкновение произошло на Большой Академической улице. По предварительной информации водитель такси не справился с управлением и врезался в остановившийся автобус. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.



В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, подробности происшествия устанавливаются.