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Происшествия     17.10.2019 09:47

Водитель такси сбил ребенка в центре Москвы и скрылся с места аварии

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Теги:  ДТП  авария  дети  такси 

17 октября. Mossovetinfo.ru – Водитель такси сбил ребенка в Таганском районе Москвы, после чего скрылся с места ДТП, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что наезд произошел в районе дома 6, строение 1 по улице Талалихина. На месте происшествия работает полиция, ведется розыск водителя. О состоянии ребенка не сообщается.


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Теги: 
ДТП  авария  дети  такси 

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