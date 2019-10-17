17 октября. Mossovetinfo.ru – Водитель такси сбил ребенка в Таганском районе Москвы, после чего скрылся с места ДТП, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что наезд произошел в районе дома 6, строение 1 по улице Талалихина. На месте происшествия работает полиция, ведется розыск водителя. О состоянии ребенка не сообщается.
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