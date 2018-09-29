29 сентября. Mossovetinfo.ru - Водитель в Москве перекрыл дорогу машине скорой помощи, которая везла пациента. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Мужчина перегородил дорогу на Третьем транспортном кольце и начал спорить с водителем скорой помощи.
Отмечается, что в машине скорой помощи находился пожилой мужчина с внезапно открывшимся кровотечением. Врачи смогли вовремя доставить его в больницу и оказать необходимую медицинскую помощь.
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