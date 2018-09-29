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Происшествия     29.09.2018 08:42

Водитель в Москве перекрыл дорогу скорой помощи

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Теги:  скорая помощь 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - Водитель в Москве перекрыл дорогу машине скорой помощи, которая везла пациента. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина перегородил дорогу на Третьем транспортном кольце и начал спорить с водителем скорой помощи.

Отмечается, что в машине скорой помощи находился пожилой мужчина с внезапно открывшимся кровотечением. Врачи смогли вовремя доставить его в больницу и оказать необходимую медицинскую помощь.



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Карта места

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Теги: 
скорая помощь 

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