13 августа. Mossovetinfo.ru – неизвестные вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Яндекса» Илью Грабовского.
По словам Грабовского, в настоящее время компания выясняет детали случившегося.
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