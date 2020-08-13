13 августа. Mossovetinfo.ru – неизвестные вооруженные люди заблокировали офис «Яндекса» в Минске, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря «Яндекса» Илью Грабовского.



По словам Грабовского, в настоящее время компания выясняет детали случившегося.