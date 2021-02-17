 
Актуальные темы: коронавирус
Происшествия     17.02.2021 10:54

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в Московском политехническом университете

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СК РФ  мошенничество  уголовное дело  дополнительное образование 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – В Главном следственном управлении СК РФ по городу Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда сотрудников Московского политехнического университета, сообщает РБК со ссылкой на источник в СК РФ.

По данным следствия, ряд неустановленных лиц в университете составляли фальшивую отчетность по программа дополнительного образования для предпенсионеров. На самом деле, никакого обучения не проводилось, однако злоумышленники за невыполненную работу получали бюджетные деньги от союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров (Worldskills Russia)».

В общей сложности таким образом мошенники «заработали» около 3,6 миллиона рублей.

Пока в уголовном деле только один эпизод. Следователи опрашивают сотрудников Московского политехнического университета, которые имеют отношение к реализации программ дополнительного образования для слушателей пожилого возраста.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СК РФ  мошенничество  уголовное дело  дополнительное образование 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Общество На незаконных акциях в Москве в январе-феврале задержали около 5 тыс человек - омбудсмен

11:13 Город (Москва и область) С 17 февраля сделать прививку от COVID-19 можно на ВДНХ и в ТЦ «Европейский».

11:04 Город (Москва и область) Более 550 тысяч человек сделали прививку от коронавируса в Москве

10:54 Происшествия Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в Московском политехническом университете

10:43 В России Ритейлеры предупредили о возможном повышении цен на мясо птицы и яйца

Актуальные материалы

12:44 Общество Памфилова об онлайн-голосовании в Москве: надо соблюдать золотой стандарт

08:29 Общество Ночь на вторник стала самой холодной в Москве в феврале

07:45 Город (Москва и область) До 15 градусов мороза будет в Москве в понедельник

11:31 Город (Москва и область) Станции метро в Москве в 2021 году будут открывать поэтапно

11:25 Город (Москва и область) Опубликован график переселения еще 665 домов по программе реновации

11:40 Город (Москва и область) Одну из платформ станции метро «Каширская» закроют до конца лета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru