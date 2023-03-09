Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины беспричинно толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро

9 марта. Mossovetinfo.ru - Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка на железнодорожные пути в столичном метро.



"По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно, толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.



Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью", - сообщает СК.



По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан, - сообщалось в телеграм-канале дептранса. ЧП произошло на станции Киевская Кольцевой линии.