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Происшествия     09.03.2023 19:26

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины беспричинно толкнувшего 15-летнего подростка под поезд метро

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Теги:  Киевская Кольцевая  метро  ЧП  покушение на убийство  подросток  дело 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 15-летнего подростка на железнодорожные пути в столичном метро.

"По данным следствия мужчина, находясь в одном из вестибюлей столичного метро, беспричинно, толкнул 15-летнего подростка на железнодорожные пути.

Юноша не пострадал, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью", - сообщает СК.

По информации дежурного по метрополитену, пассажир жив. Толкнувший его нарушитель задержан, - сообщалось в телеграм-канале дептранса. ЧП произошло на станции Киевская Кольцевой линии.

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Теги: 
Киевская Кольцевая  метро  ЧП  покушение на убийство  подросток  дело 

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