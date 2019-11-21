21 ноября. Mossovetinfo.ru – Управление СК РФ по Амурской области возбудило еще два уголовных дела по поводу хищений при строительстве космодрома «Восточный», сообщается на официальном сайте СК РФ.



По версии следствия, в период с ноября 2018 года по май 2019 года одно из предприятий, выполнявшее работы по строительству космодрома, предоставила в федеральное казначейство Республики Татарстан документы о необходимости оплаты аренды спецтехники, а также подложные финансово-хозяйственные документы. На основании этих документов было перечислено 240 миллионов рублей. При этом, на самом деле аренда спецтехники не производилась.



Уголовные дела возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ведется сбор доказательств по данным делам.



Ранее в СК РФ сообщали, что по фактам хищений, растрат и злоупотреблений служебным положением при строительстве космодрома «Восточный», в суды было направлено 42 уголовных дела. Осуждены 58 человек. Расследование еще 12 уголовных дел продолжается.