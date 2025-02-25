Временные ограничения введены на работу Шереметьево - Росавиация

28 февраля - Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, - экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.



Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 02.41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, - также написал пресс-секретарь ФАВТ Кореняко в Telegram-канале.