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Происшествия
28.02.2025, 04:07
Временные ограничения введены на работу Шереметьево - Росавиация
28 февраля - Временные ограничения введены в 2.41 мск на работу Шереметьево, аэропорт временно не принимает и не ...
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Происшествия
27.02.2025, 08:19
Правоохранители в ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов и 20 уклонистов
27 февраля — Mossovetinfo.ru — Военные следователи совместно с полицией провели рейды в хостелах на востоке столицы ...
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Происшествия
25.02.2025, 10:21
Новую схему мошенников выявили в Росреестре – через госпошлины
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Управление Росреестра по Москве распространило сообщение с предупреждением граждан ...