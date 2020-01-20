20 января. Mossovetinfo.ru – Все станции московского метрополитена проверяют после полученных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Кроме того, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили также в ряд сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», а также более чем в 100 школ и 20 торговых центров. Принято ли решение об эвакуации – не сообщается.
Волна анонимных сообщений о заложенных бомбах началась в конце прошлого года и затронула суды, торговые центры, школы, детские сады, вокзалы и другие объекты. Тысячи людей были эвакуированы. Все сообщения оказались ложными.
12:28 Происшествия Все станции московского метро проверяют из-за сообщений об угрозах взрыва
12:05 Город (Москва и область) Открыт второй участок Южного дублера Кутузовского проспекта
11:56 Город (Москва и область) Москвичей предупредили о перепадах атмосферного давления в ночь на 21 января
11:46 Город (Москва и область) В 2019 году в центре Москве стало на 7 объектов долгостроя меньше
10:53 Город (Москва и область) Начинается строительство метро в аэропорту Внуково
11:26 Город (Москва и область) Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится с 20 по 24 января
09:29 Общество Власти Москвы согласовали на 1 февраля митинг против конституционной реформы
15:37 Власть Михаил Мишустин. Биография
12:09 Город (Москва и область) На Ярославском направлении МЖД с 13 января начнут курсировать 27 дополнительных электричек
17:09 Город (Москва и область) Москва вошла в пятерку лучших городов мира