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Происшествия     20.01.2020 12:28

Все станции московского метро проверяют из-за сообщений об угрозах взрыва

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Теги:  метро  угроза взрыва 

20 января. Mossovetinfo.ru – Все станции московского метрополитена проверяют после полученных анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Кроме того, анонимные сообщения о заложенных бомбах поступили также в ряд сетевых магазинов «Магнит» и «Пятерочка», а также более чем в 100 школ и 20 торговых центров. Принято ли решение об эвакуации – не сообщается.

Волна анонимных сообщений о заложенных бомбах началась в конце прошлого года и затронула суды, торговые центры, школы, детские сады, вокзалы и другие объекты. Тысячи людей были эвакуированы. Все сообщения оказались ложными.


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Теги: 
метро  угроза взрыва 

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