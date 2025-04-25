Вступил в силу приговор за попытку поджога военкомата в городе Волоколамске

5 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина Республики Молдова Васюка Максима Эдуардовича, 1991 г. р., предпринявшего попытку поджога военкомата на территории Московского региона в городе Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по

городу Москве и Московской области.



Суд признан Васюка М.Э. виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшегося срока – в колонии строго режима. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений. Деяния Васюка М.Э. квалифицированы СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам преступления, предусмотренного 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору).



Установлено, что Васюк М.Э. в ноябре 2022 г. инициативно вышел на контакт с администратором телеграм-канала, используемого украинской стороной для сбора развединформации и координирования подрывной деятельности, выразив готовность за денежное вознаграждение осуществить поджог одного из военкоматов на территории Московского региона.



После получения инструктажа и приобретения компонентов для изготовления бутылок с зажигательной смесью Васюк М.Э. 22 ноября 2023 г. в темное время суток выехал в город Волоколамск, где забросил несколько бутылок с зажигательной смесью в окно здания местного военного комиссариата и скрылся с места происшествия.

В этот же день мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.