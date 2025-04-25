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Происшествия
05.05.2025, 19:54
Вступил в силу приговор за попытку поджога военкомата в городе Волоколамске
5 мая — Mossovetinfo.ru — Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражда...
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Происшествия
25.04.2025, 15:51
Уголовное дело об убийстве генерала Москалика будет расследовать центральный аппарат СК России
25 апреля — Mossovetinfo.ru — По поручению Председателя СК России уголовное дело, возбужденное по факту подрыва авто...
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Происшествия
25.04.2025, 10:21
Полицейскими задержан курьер мошенников, забравший у пенсионерок свыше 3,5 млн рублей
25 апреля — Mossovetinfo.ru — Полицейскими УВД юга столицы задержан курьер телефонных мошенников, забравший у пенси...