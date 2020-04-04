4 апреля. Mossovetinfo.ru – Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево, часть конструкций дома обрушилась.
Сведений о пострадавших пока не поступало, на месте работают сотрудники экстренных служб.
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