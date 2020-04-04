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Происшествия     04.04.2020 13:45

Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево, часть дома обрушилась

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Теги:  происшествия  взрыв газа  обрушение  Московская область 

4 апреля. Mossovetinfo.ru – Взрыв газа произошел в жилом доме в Орехово-Зуево, часть конструкций дома обрушилась.

Сведений о пострадавших пока не поступало, на месте работают сотрудники экстренных служб.


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Теги: 
происшествия  взрыв газа  обрушение  Московская область 

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