9 апреля. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы, на 2-й Брестской улице произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
МЧС сообщает, что взрыв произошел в бойлерной на 10-м этаже здания. В ходе ремонтных работ там произошла разгерметизация кислородного баллона.
Сведений о пострадавших не поступало. По данным источника, в момент взрыва на этаже находилось 10 человек, их местоположение сейчас устанавливается.
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