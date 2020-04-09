9 апреля. Mossovetinfo.ru – В центре Москвы, на 2-й Брестской улице произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.



МЧС сообщает, что взрыв произошел в бойлерной на 10-м этаже здания. В ходе ремонтных работ там произошла разгерметизация кислородного баллона.



Сведений о пострадавших не поступало. По данным источника, в момент взрыва на этаже находилось 10 человек, их местоположение сейчас устанавливается.