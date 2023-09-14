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Происшествия
23.09.2023, 08:05
За хищение из квартиры в центре Москвы имущества на 8 млн руб. задержана сотрудница клининговой компании
23 сентября — Mossovetinfo.ru — 50-летняя жительница столицы, подозреваемая в хищении из квартиры денежных средств и ...
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Происшествия
20.09.2023, 09:47
Утром в Балашихе произошел взрыв газа в в жилой девятиэтажке - обрушились 3, 4 и 5 этажи - губернатор (фото)
20 сентября — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на 4 этаже жилого д...
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Происшествия
14.09.2023, 09:33
Олег Митволь признал вину по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро
14 сентября — Mossovetinfo.ru — Бывший замглавы Росприроднадзора, председатель совета директоров компании «Красноя...