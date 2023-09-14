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Происшествия     23.09.2023 08:05

За хищение из квартиры в центре Москвы имущества на 8 млн руб. задержана сотрудница клининговой компании

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Теги:  кража  деньги  часы  уборка  клининговая компания  задержание  полиция. следствие  Москва  центр  Замоскворечье 

23 сентября — Mossovetinfo.ru — 50-летняя жительница столицы, подозреваемая в хищении из квартиры денежных средств и имущества на сумму более 8 миллионов рублей, задержана сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье, - сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.

"Предварительно установлено, что злоумышленница, находясь в квартире одного из домов в Большом Овчинниковском переулке в качестве сотрудницы клининговой компании, выполняя уборку жилища, похитила денежные средства в размере 538 тысяч рублей, а также дорогостоящее имущество: несколько часов известных брендов, после чего скрылась. Общий материальный ущерб составил более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "о месту проживания задержанной был проведен неотложный обыск, в ходе которого похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу".
Фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Теги: 
кража  деньги  часы  уборка  клининговая компания  задержание  полиция. следствие  Москва  центр  Замоскворечье 

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