За хищение из квартиры в центре Москвы имущества на 8 млн руб. задержана сотрудница клининговой компании

23 сентября — Mossovetinfo.ru — 50-летняя жительница столицы, подозреваемая в хищении из квартиры денежных средств и имущества на сумму более 8 миллионов рублей, задержана сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье, - сообщает пресс-служба УВД по ЦАО.



"Предварительно установлено, что злоумышленница, находясь в квартире одного из домов в Большом Овчинниковском переулке в качестве сотрудницы клининговой компании, выполняя уборку жилища, похитила денежные средства в размере 538 тысяч рублей, а также дорогостоящее имущество: несколько часов известных брендов, после чего скрылась. Общий материальный ущерб составил более 8 миллионов рублей", - говорится в сообщении.



Также сообщается, что "о месту проживания задержанной был проведен неотложный обыск, в ходе которого похищенное имущество изъято и будет возвращено владельцу".

Фигурантка задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ "Кража", предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.