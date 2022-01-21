За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск

21 января. Mossovetinfo.ru - Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают в ГСУ СК России по Московской области. Ранее следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело, проведены обыски. "Осуществляются допросы, планируется проведение очных ставок", - сообщало СК.



По данным следствия, подозреваемый в марте 2021 года получил взятку за в получении госконтракта по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа, - сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.



фото ГСУ СК России по Московской области