За садистское обращение и убийство животных в подмосковном Реутово задержана девушка

26 февраля /Mossovetinfo.ru/. Подмосковные полицейские за садистское обращение и убийство животных задержали в Реутово 21-летнюю местную жительницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.



Ранее в полицию поступило сообщение о том, что в соцсетях размещены фото- и видеоматериалы, содержащие насилие над животными.



Полиция сообщает, что «21-летняя местная жительница, находясь в своей квартире, расположенной в одном из домов на улице Советской в городе Реутове, имея умысел на жестокое обращение с животными, с применением садистских методов подвергала истязанию домашних животных - кошек и хомяков, повлекших их гибель и увечья». Она же «впоследствии распространила данную информацию в социальных сетях», - сообщает полиция Подмосковья.