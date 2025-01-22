 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Происшествия     30.01.2025 10:33

За совершение серии терактов в Московской области ФСБ России задержан гражданин РФ

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ФСБ  ЦОС  теракты  Московская область  задержан  кураторы  СБУ  Украина  СВО 

30 января — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно- террористических актов по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«С целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в 2023 году фигурант посредством сети Интернет инициативно установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.

Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации.

За выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств.

Задержанный раскаивается в содеянном и дает признательные показания в рамках возбуждённого следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области уголовного дела по ч.2 ст.281 «Диверсия» УК РФ», — также сообщили в ЦОС ФСБ.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ФСБ  ЦОС  теракты  Московская область  задержан  кураторы  СБУ  Украина  СВО 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:33 Происшествия За совершение серии терактов в Московской области ФСБ России задержан гражданин РФ

08:35 Происшествия Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет

22:14 Другое Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос

14:18 Мнения Кремль: Мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон сообщив о подготовке США убийства Путина

11:15 Город (Москва и область) Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится до 9 февраля

Актуальные материалы

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru