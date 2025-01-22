За совершение серии терактов в Московской области ФСБ России задержан гражданин РФ

30 января — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Московской области задержан гражданин России, 1979 года рождения, причастный к совершению в 2023 и 2024 годах серии диверсионно- террористических актов по указанию Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.



«С целью нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации, в 2023 году фигурант посредством сети Интернет инициативно установил контакт с сотрудником СБУ, под руководством которого прошел обучение мерам конспирации и способам изготовления самодельных зажигательных устройств.



Действуя по указанию куратора, он совершил поджоги находящегося на ремонте военного тягача, железнодорожного релейного шкафа, вышки сотовой связи, а также складского помещения коммерческого предприятия, производящего продукцию для Министерства обороны Российской Федерации.



За выполнение указанных заданий украинская спецслужба дала гарантии изготовить и передать ему поддельные документы для выезда в одну из европейских стран, однако после совершения последней диверсии и просьбы об эвакуации куратор перестал выходить с ним на связь, не выполнив данных обязательств.



Задержанный раскаивается в содеянном и дает признательные показания в рамках возбуждённого следственной службой УФСБ России по г. Москве и Московской области уголовного дела по ч.2 ст.281 «Диверсия» УК РФ», — также сообщили в ЦОС ФСБ.