8 декабря, Mossovetinfo.ru - Кузьминский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых теперь уже бывших сотрудников дежурной части одного из столичных отделов полиции: 32-летних Евгения Зайцева и Алексея Поташова, 36-летнего Евгения Ермошкина и 37-летнего Михаила Агаркова. Они осуждены за совершение преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, в крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Установлено, что сотрудники дежурной части в период с ноября 2018 года по май 2020 года, находясь в служебном помещении отдела полиции, неоднократно осуществили доступ в базы данных «Карточка происшествий 02» и «Оперативная сводка», откуда получали сведения о фактах смерти и местах обнаружения трупов граждан на территории оперативного обслуживания ОМВД (адрес места обнаружения трупа, фамилия, имя, отчество, год рождения, контактные данные родственника и представителя умершего). Эти данные сотрудники полиции из корыстных побуждений с помощью мессенджера незаконно передавали лицам, осуществляющим деятельность в сфере ритуальных услуг, за что получали денежные средства в виде взяток. При этом деньги перечислялись на расчетные счета, открытые в кредитных организациях на их знакомых и близких родственников.
Таким образом, Зайцев в период с ноября 2018 г. по май 2020 г. получил за совершение незаконных действий в качестве взятки денежные средства на общую сумму 285 тыс. рублей, Ермошкин – в период с марта 2019 г. по февраль 2020 г. – получил более 460 тыс. рублей, Агарков – в период с мая 2019 г. по февраль 2020 г. – более 248 тыс. рублей, Поташов – в период с декабря 2018 г. по октябрь 2019 г. получил 225 тыс. рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд приговорил Зайцева, Ермошкина, Агаркова и Поташова каждого к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Они все также лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно – распорядительных функций представителя власти в органах МВД, сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее, в августе 2021 года, ИА МОССОВЕТ сообщало
, что по данным следствия сотрудники дежурных частей районных управлений МВД в районах Нагорный и Северное Измайлово предоставляли сотрудникам ритуального агентства служебную информацию о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода. Также сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Дача взятки». В рамках расследования уголовного дела задержаны пять человек. Организатор преступной схемы был задержан 20 августа при попытке пересечь государственную границу и скрыться на территории Украины.