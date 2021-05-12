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Происшествия     12.05.2021 10:54

Задержан мужчина, избивший pr-директора «Спартака»

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Теги:  полиция  избиение  Спартак  задержание 

12 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве задержан мужчина, который 9 мая избил pr-директора «Спартака» Антона Фетисова, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, задержанный - 31-летний сотрудник «Мосводоканала» Жафярь Боровков. Он уже дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Антон Фетисов был избит 9 мая недалеко от своего дома. Фетисов получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в реанимацию одной из московских больниц. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Теги: 
полиция  избиение  Спартак  задержание 

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