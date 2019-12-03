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Происшествия     03.12.2019 16:31

Задержан мужчина, напавший с ножом на полицейского в Мытищах

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Теги:  полиция  нападение  ножевое ранение  задержание  Московская область  Мытищи 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Оперативники задержали мужчину, который в Мытищах напал с ножом на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение, сообщается на официальном сайте главка МВД по Московской области.

Сообщается, что во время патрулирования патрулирования сотрудники полиции остановили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В ходе разбирательства мужчина неожиданно достал нож и нанес одному из полицейских удар в лицо.

Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшему сотруднику полиции медицинская помощь была оказана на месте.



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Теги: 
полиция  нападение  ножевое ранение  задержание  Московская область  Мытищи 

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