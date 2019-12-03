3 декабря. Mossovetinfo.ru – Оперативники задержали мужчину, который в Мытищах напал с ножом на сотрудника полиции и нанес ему ножевое ранение, сообщается на официальном сайте главка МВД по Московской области.



Сообщается, что во время патрулирования патрулирования сотрудники полиции остановили мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. В ходе разбирательства мужчина неожиданно достал нож и нанес одному из полицейских удар в лицо.



Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Пострадавшему сотруднику полиции медицинская помощь была оказана на месте.