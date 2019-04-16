16 апреля. Mossovetinfo.ru – Сотрудники полиции задержали мужчину, который с молотком ворвался в служебное помещение на станции метро «Технопарк», сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.



В помещении находилась сотрудница метрополитена, она не пострадала. Сообщается, что задержанный - уроженец Петропавловска 1973 года рождения. Ранее он был судим, а недавно потерял родственника. Он доставлен в отдел полиции, его поведение неадекватно.



Инцидент не повлиял на работу метрополитена.