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Происшествия     22.09.2022 12:22

Задержан подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности малолетней в электропоезде Московского метрополитена

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Теги:  Москва  метрополитен  электропоезд  несовершеннолетняя  половая неприкосновенность 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России по г. Москве сообщает о задержании мужчины, подозреваемом в нарушении половой неприкосновенности малолетней и проведении с подозреваемым следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

"По данным следствия, 21 сентября 2022 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда Московского метрополитена, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой малолетней 2011 года рождения. Противоправная деятельность мужчины была пресечена старшим инспектором 5 отдела полиции УВД на Московском метрополитене по городу Москве и сотрудником ГКУ «Организатор перевозок»", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) расследуется Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.

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Теги: 
Москва  метрополитен  электропоезд  несовершеннолетняя  половая неприкосновенность 

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