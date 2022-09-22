Задержан подозреваемый в нарушении половой неприкосновенности малолетней в электропоезде Московского метрополитена

22 сентября. Mossovetinfo.ru - ГСУ СК России по г. Москве сообщает о задержании мужчины, подозреваемом в нарушении половой неприкосновенности малолетней и проведении с подозреваемым следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.



"По данным следствия, 21 сентября 2022 года мужчина, находясь в вагоне электропоезда Московского метрополитена, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой малолетней 2011 года рождения. Противоправная деятельность мужчины была пресечена старшим инспектором 5 отдела полиции УВД на Московском метрополитене по городу Москве и сотрудником ГКУ «Организатор перевозок»", - говорится в сообщении.



Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста) расследуется Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.