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Происшествия     24.09.2018 16:35

Задержан таксист, подозреваемый в изнасиловании женщины в Москве

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Теги:  СК РФ  изнасилование  задержание 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что 22 сентября вблизи дома по 2-му Волконскому переулку в машине такси водитель изнасиловал уснувшую пассажирку 1971 года рождения, после чего вытолкал ее из машины и скрылся.

Подозреваемый был установлен и задержан. Он доставлен в отдел для проведения следственных действий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.


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Теги: 
СК РФ  изнасилование  задержание 

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