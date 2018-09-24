24 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержали таксиста, подозреваемого в изнасиловании пассажирки, сообщается на официальном сайте столичного управления СК РФ.
Ранее сообщалось, что 22 сентября вблизи дома по 2-му Волконскому переулку в машине такси водитель изнасиловал уснувшую пассажирку 1971 года рождения, после чего вытолкал ее из машины и скрылся.
Подозреваемый был установлен и задержан. Он доставлен в отдел для проведения следственных действий, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
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