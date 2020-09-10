10 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники полиции задержали водителя, который в центре Москвы сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.



Сообщается, что ДТП произошло утром в четверг, 10 августа, на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил улицу на нерегулируемом пешеходном переходе. После наезда водитель скрылся с места происшествия.



Пострадавший пешеход с различными травмами был госпитализирован. Скрывшийся водитель был задержан.