10 сентября. Mossovetinfo.ru - Сотрудники полиции задержали водителя, который в центре Москвы сбил пешехода и скрылся с места происшествия, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД.
Сообщается, что ДТП произошло утром в четверг, 10 августа, на Большой Грузинской улице. Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил улицу на нерегулируемом пешеходном переходе. После наезда водитель скрылся с места происшествия.
Пострадавший пешеход с различными травмами был госпитализирован. Скрывшийся водитель был задержан.
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