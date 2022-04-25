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Происшествия     25.04.2022 18:17

Задержана группа москвичей, планировавших убийства известных журналистов

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Теги:  Москва  ФСБ  террор  журналисты  задержание 

25 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева, сообщает сайт Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты: ружья, пистолеты, гранаты, взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств, патроны и наркотические средства.

Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом.

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ, сказал, что пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб. "Нам пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов", – отметил Путин.

Директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что по делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьёва задержаны шестеро жителей Москвы.

Один из задержанных в Москве неонацистов заявил, что, кроме покушения на журналиста Владимира Соловьёва, ими обсуждались планы убийства Дмитрия Киселёва, Маргариты Симоньян и ряда других известных российских журналистов, - сообщила RT.

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Теги: 
Москва  ФСБ  террор  журналисты  задержание 

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