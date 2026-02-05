 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     09.02.2026 09:04

Задержанные за покушение на генерала Алексеева исполнитель и пособник признали вину - ФСБ

9 февраля — Mossovetinfo.ru — Задержанные за покушение на генерала Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину, сообщило ФСБ России. 

Задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации граждане России Корба Любомир, 1960 года рождения, и Васин Виктор, 1959 года рождения, признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, совершенного по заданию Службы безопасности Украины, - говорится в сообщении ФСБ России.

В вербовке при содействии спецслужб Польши исполнителя покушения на генерала Владимира Алексеева был задействован его сын, гражданин Польши Корба Любош, 1998 г.р., проживающий в г. Котовице, также сообщили в ЦОС ФСБ России.

Оперативно-разыскные мероприятия по факту покушения на генерала Владимира Алексеева продолжаются, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Накануне представитель Кремля сообщил, что Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь в задержании подозреваемого в причастности к теракту против генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Покушавшийся выстрелил в него несколько раз. Позже в ФСБ сообщили, что при содействии партнеров из ОАЭ в Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Любомир Корба 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем покушения на Алексеева. Также установлены пособники - это россияне Виктор Васин, которого задержали в Москве, и Зинаида Серебрицкая, выехавшая на Украину.

