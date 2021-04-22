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Происшествия     22.04.2021 22:44

Задержано руководство следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы

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Теги:  Москва  полиция  коррупция  следствие  уголовное дело 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - Задержано руководство следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы и один из участковых уполномоченных полиции указанного отдела в отношении которых возбуждено уголовное дело. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщает ГСУ СК по городу Москве.

«Руководителем Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника и заместителя начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево города Москвы, а также участкового уполномоченного полиции указанного отдела. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой, совершенное в особо крупном размере)», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, в апреле 2021 года участковый указанные лица «намеревались получить взятку от потерпевшего в сумме 12 млн рублей». «За указанную сумму фигуранты обещали принять определенные процессуальные решения в рамках своих должностных полномочий», - отмечается в сообщении.

Передача денежных средств проходила в рамках оперативных мероприятий, в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ России и УСБ ГУ МВД России по городу Москве. Соучастники были задержаны, расследование по уголовному делу продолжается.

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Теги: 
Москва  полиция  коррупция  следствие  уголовное дело 

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