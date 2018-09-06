6 сентября. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала в Подмосковье группу лиц, подозреваемых в похищении двух мужчин и вымогательстве у похищенных крупных денежных средств, сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Московской области.



3 июля 2018 года в подмосковном Щелково злоумышленники насильно посадили двух мужчин в автомобиль и увезли в Балашиху. Угрожая оружием от потерпевших требовали передать преступникам 500 тысяч рублей, а также написать долговые расписки на общую сумму более 10 миллионов рублей. Кроме того, преступники завладели дорогими автомобилями потерпевших.



Полицейские установили и задержали группу из пяти уроженцев Ингушетии, подозреваемых в совершении данного преступления. Все они ранее неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. Задержанным предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.