6 сентября. Mossovetinfo.ru – Полиция задержала в Подмосковье группу лиц, подозреваемых в похищении двух мужчин и вымогательстве у похищенных крупных денежных средств, сообщается на официальном сайте ГСУ СКР по Московской области.
3 июля 2018 года в подмосковном Щелково злоумышленники насильно посадили двух мужчин в автомобиль и увезли в Балашиху. Угрожая оружием от потерпевших требовали передать преступникам 500 тысяч рублей, а также написать долговые расписки на общую сумму более 10 миллионов рублей. Кроме того, преступники завладели дорогими автомобилями потерпевших.
Полицейские установили и задержали группу из пяти уроженцев Ингушетии, подозреваемых в совершении данного преступления. Все они ранее неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. Задержанным предъявлено обвинение, в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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