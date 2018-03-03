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Происшествия     03.03.2018 14:28

Задержаны продававшие в аэропорту Домодедово девушку в сексуальное рабство

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Теги:  СК  девушка  рабство  сексуальное рабство  торговля людьми  аэропорт  Домодедово 

3 марта, Mossovetinfo.ru – Правоохранительными органами в аэропорту Домодедово пресечена попытка продажи девушки 1999 года рождения в сексуальное рабство в Москве. Об этом сообщает пресс-служба СКР. В отношении двух задержанных женщин возбуждено уголовное дело по статье «торговля людьми».

По версии следствия, «01 марта 2018 года на территории столичного аэропорта Домодедово, злоумышленницы за 1,5 млн рублей осуществили продажу девушки 1999 года рождения с целью сексуальной эксплуатации последней третьими лицами за пределами Российской Федерации», - говорится в сообщении.

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Теги: 
СК  девушка  рабство  сексуальное рабство  торговля людьми  аэропорт  Домодедово 

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