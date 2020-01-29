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Происшествия     30.01.2020 10:21

Задержавшим Голунова полицейским предъявлены обвинения

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Теги:  Иван Голунов  полицейские  уголовное дело  обвинение 

30 января. Mossovetinfo.ru – Пяти бывшим сотрудникам полиции, принимавшим участие в задержании журналиста Ивана Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.

Четверо бывших сотрудников отдела по борьбе с наркотиками УВД Западного округа Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отдела Игорь Ляховец обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.

Ранее сообщалось, что пять бывших сотрудников полиции были задержаны в связи с расследованием дела Ивана Голунова. По версии следствия, задержанные подбросили Голунову наркотики в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности.

Следствие попросило суд избрать для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.


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Теги: 
Иван Голунов  полицейские  уголовное дело  обвинение 

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