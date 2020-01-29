30 января. Mossovetinfo.ru – Пяти бывшим сотрудникам полиции, принимавшим участие в задержании журналиста Ивана Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ.



Четверо бывших сотрудников отдела по борьбе с наркотиками УВД Западного округа Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отдела Игорь Ляховец обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков.



Ранее сообщалось, что пять бывших сотрудников полиции были задержаны в связи с расследованием дела Ивана Голунова. По версии следствия, задержанные подбросили Голунову наркотики в рюкзак и в квартиру с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности.



Следствие попросило суд избрать для задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.