Другие материалы
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Происшествия
30.01.2020, 10:21
Задержавшим Голунова полицейским предъявлены обвинения
30 января. Mossovetinfo.ru – Пяти бывшим сотрудникам полиции, принимавшим участие в задержании журналиста Ивана Голунова, предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Четверо бывших сотрудник...
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Происшествия
30.01.2020, 09:53
Помилованная Путиным израильтянка Наама Исахар вышла на свободу - ФСИН
30 января. Mossovetinfo.ru – 25-летняя израильтянка Наама Исахар, осужденная за контрабанду наркотиков и помилованная президентом России Владимиром Путиным, вышла на свободу и покинула колонию, соо...
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Происшествия
29.01.2020, 14:48
Полицейские подбросили Голунову наркотики домой и в рюкзак - СК
29 января. Mossovetinfo.ru – Найденные у журналиста Ивана Голунова наркотики были подброшены ему сотрудниками полиции, сообщается на официальном сайте СК РФ. По данным следствия четверо бывши...