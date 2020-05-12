12 мая. Mossovetinfo.ru – Аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, были произведены на одном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в праовоохранительных органах.



Оба аппарата произведены на Уральском приборостроительном заводе. В настоящее время Роспотребнадзор проводит проверку всех аппаратов ИВЛ в больницах, в которых произошел пожар.



В московской больнице № 50 имени Спасокукоцкого пожар произошел 9 мая. По предварительной информации пожар произошел из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ. В результате один человек погиб, пятеро были спасены, 295 человек эвакуировано.



В больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге пожар произошел утром, 12 мая. В результате пожара погибли 5 человек.