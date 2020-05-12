Другие материалы
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Происшествия
12.05.2020, 12:35
Загоревшиеся в больницах Москвы и Петербурга аппараты ИВЛ произведены на одном завод
12 мая. Mossovetinfo.ru – Аппараты ИВЛ, ставшие причиной пожаров в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, были произведены на одном заводе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в праовоохранительны...
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Происшествия
12.05.2020, 10:31
Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек
12 мая. Mossovetinfo.ru – Число жертв пожара в красногорском хосписе выросло до 11 человек, еще два человека скончались в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу красногорской адм...
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Происшествия
12.05.2020, 08:50
Пять человек погибли в результате пожара в одной из больниц Санкт-Петербурга
12 мая. Mossovetinfo.ru – В Больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар, погибло пять человек, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в отделении, в котором проходи...