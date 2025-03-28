Залержан мужчина, убивший малолетнего внука на севере Москвы - прокуратура

6 апреля — Mossovetinfo.ru — Задержан мужчина 1974 года рождения, который убил малолетнего мальчика 2023 г.р. на севере Москвы. Об этом в своем официальном канале сообщает прокуратура города.



«На ул. Твардовского обнаружено тело малолетнего мальчика 2023 г.р. с признаками насильственной смерти



Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка.



Фигурант 1974 г.р. задержан», - говорится в сообщении прокуратуры.



Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), на контроле в прокуратуре. С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа заключен под стражу водитель грузового автомобиля, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб малолетний мальчик



Утром 22 марта года на улице Михалковской на севере Москвы 44-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. 11-летний мальчик скончался на месте. С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа водитель грузового автомобиля заключен под стражу.