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Происшествия     06.04.2025 08:05

Залержан мужчина, убивший малолетнего внука на севере Москвы - прокуратура

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Теги:  убийство  ребенок  малолетний  Москва  прокуратура 

6 апреля — Mossovetinfo.ru — Задержан мужчина 1974 года рождения, который убил малолетнего мальчика 2023 г.р. на севере Москвы. Об этом в своем официальном канале сообщает прокуратура города.

«На ул. Твардовского обнаружено тело малолетнего мальчика 2023 г.р. с признаками насильственной смерти

Телесные повреждения ребенку нанес находящийся в состоянии алкогольного опьянения его дедушка.

Фигурант 1974 г.р. задержан», - говорится в сообщении прокуратуры.

Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), на контроле в прокуратуре. С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа заключен под стражу водитель грузового автомобиля, обвиняемого в совершении ДТП, в результате которого погиб малолетний мальчик

Утром 22 марта года на улице Михалковской на севере Москвы 44-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на ребенка, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. 11-летний мальчик скончался на месте. С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа водитель грузового автомобиля заключен под стражу.

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Теги: 
убийство  ребенок  малолетний  Москва  прокуратура 

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