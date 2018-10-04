4 октября. Mossovetinfo.ru – Заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб в Костромской области в результате крушения вертолета, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.
По словам Куренного, Карапетян находился в вертолете, который разбился в Костромской области накануне вечером.
Вертолет AS-350 разбился в Солигаличском районе Костромской области вечером 3 октября. В результате падения вертолета погибли три человека. На месте работают сотрудники Костромской транспортной прокуратуры, ожидается прибытие главы Северо-Западной транспортной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».
Ранее сообщалось, что вертолет выполнял несанкционированный полет, однако Куренной опроверг данную информацию. По его словам, разрешение для полетов вертолетов такого класса не требуется, для полета необходима только подача уведомления, которая была выполнена.
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