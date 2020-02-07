7 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель начальника Генерального штаба Халил Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.



Арсланов доставлен на допрос, его обвиняют в мошенничестве при закупке радиостанций в рамках дела «Воентелекома».



В октябре Арсланову было предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества на сумму 6,7 миллиардов рублей. Ранее суд арестовал имущество Арсланова – земельные участки и недвижимость на сумму в несколько миллионов рублей.



Генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова арестовали в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В 2019 году Давыдову также предъявили обвинение в получении взятки и коммерческом подкупе.