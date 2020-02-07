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Происшествия     07.02.2020 14:07

Заместитель начальника Генштаба Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве

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Теги:  Генеральный штаб  хищения  Халил Арсланов  задержание 

7 февраля. Mossovetinfo.ru – Заместитель начальника Генерального штаба Халил Арсланов задержан по обвинению в мошенничестве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Арсланов доставлен на допрос, его обвиняют в мошенничестве при закупке радиостанций в рамках дела «Воентелекома».

В октябре Арсланову было предъявлено обвинение в двух эпизодах мошенничества на сумму 6,7 миллиардов рублей. Ранее суд арестовал имущество Арсланова – земельные участки и недвижимость на сумму в несколько миллионов рублей.

Генерального директора компании «Воентелеком» Александра Давыдова арестовали в конце 2017 года по подозрению в хищении около полумиллиарда рублей при реализации госпрограммы по модернизации военной связи. В 2019 году Давыдову также предъявили обвинение в получении взятки и коммерческом подкупе.


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Теги: 
Генеральный штаб  хищения  Халил Арсланов  задержание 

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