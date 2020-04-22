22 апреля. Mossovetinfo.ru – Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По данным агентства, следов насильственной смерти на теле Ошарина не обнаружено, причина смерти выясняется.



Ошарин занимал должность заместителя главы департамента культуры Москвы с 2018 года.