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Происшествия     22.04.2020 15:24

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

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Теги:  Леонид Ошарин  смерть  Крым 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, следов насильственной смерти на теле Ошарина не обнаружено, причина смерти выясняется.

Ошарин занимал должность заместителя главы департамента культуры Москвы с 2018 года.


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Теги: 
Леонид Ошарин  смерть  Крым 

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