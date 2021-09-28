Завершено расследование дела об организации в Москве 15 подпольных казино

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Восемь человек в возрасте от 28 до 37 лет предстанут перед судом по делу об организации незаконных игровых клубов и подпольных казино, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве.



Сообщается, что члены организованной преступной группы в период с мая 2016 года по сентябрь 2018 года под видом легальной деятельности букмекерской конторы ООО «Панорама», работающей под вывесками «ГринБет», «ЮнионБет», «ВинЛайн», организовали проведение незаконных азартных игр вне игровых зон.



В общей сложности преступники организовали 15 незаконных игровых клубов и подпольных казино с использованием игрового оборудования. Группа была строго организована, низовые члены ОПГ не знали руководителей преступного сообщества. Связь между членами группы осуществлялась посредством современной IP-телефонии и мессенджеров. В группе существовала строгая иерархия, руководителя знал только ограниченный круг самых доверенных лиц.



Расследованием дела совместно занимались сотрудники столичного управления СК РФ, ФСБ РФ, МВД РФ и московской полиции при поддержке Росгвардии.



Сообщается, что следствие собрало необходимую доказательную базу по делу, в связи с чем дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.