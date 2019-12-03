3 декабря. Mossovetinfo.ru – Завершено расследование дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщается на официальном сайте СК РФ.
По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.
Проведение комплексных медико-психологических экспертиз позволило установить, что в момент совершения убийства, две из трех сестер осознавали то, что они делают.
В отношении младшей сестры Хачатурян следствие предлагает применить принудительные меры медицинского характера. Дело в отношении двух старших сестер передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
12:56 В России С 2020 года ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права
12:36 Происшествия Завершено расследование дела сестер Хачатурян
12:01 Город (Москва и область) Московские школьники вошли в тройку мировых лидеров по уровню читательской грамотности
11:00 Происшествия СК завершил расследование крушения Sukhoi Superjet 100 в Шерметьеве
09:53 Происшествия В Солнцеве установлен карантин по бешенству животных до 30 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры
14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу
09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»