3 декабря. Mossovetinfo.ru – Завершено расследование дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщается на официальном сайте СК РФ.



По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.



Проведение комплексных медико-психологических экспертиз позволило установить, что в момент совершения убийства, две из трех сестер осознавали то, что они делают.



В отношении младшей сестры Хачатурян следствие предлагает применить принудительные меры медицинского характера. Дело в отношении двух старших сестер передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.