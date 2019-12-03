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Происшествия     03.12.2019 12:36

Завершено расследование дела сестер Хачатурян

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Теги:  сестры Хачатурян  СК РФ  уголовное дело  расследование 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – Завершено расследование дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, сообщается на официальном сайте СК РФ.

По версии следствия в июле 2018 года сестры Хачатурян по предварительному сговору убили своего отца, нанеся ему удары молотком и ножом в шею, голову и грудь. От полученных ранений мужчина скончался. Убийство было совершено на почве личной неприязни, которая была обусловлена тем, что на протяжении длительного времени отец причинял своим дочерям физические и психические страдания. Данный факт рассматривается следствием как смягчающее обстоятельство.

Проведение комплексных медико-психологических экспертиз позволило установить, что в момент совершения убийства, две из трех сестер осознавали то, что они делают.

В отношении младшей сестры Хачатурян следствие предлагает применить принудительные меры медицинского характера. Дело в отношении двух старших сестер передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.


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Теги: 
сестры Хачатурян  СК РФ  уголовное дело  расследование 

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