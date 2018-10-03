3 октября. Mossovetinfo.ru – Здание Мособлсуда было эвакуировано после звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.



Здание оцеплено, внутри работают кинологи.



Также появилась информация, что в здании Мособлсуда была слышна стрельба, однако эта информация не подтвердилась.