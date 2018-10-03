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Происшествия     03.10.2018 12:55

Здание Мособлсуда эвакуировали из-за звонка о бомбе

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Теги:  Мособлсуд  телефонный терроризм 

3 октября. Mossovetinfo.ru – Здание Мособлсуда было эвакуировано после звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Здание оцеплено, внутри работают кинологи.

Также появилась информация, что в здании Мособлсуда была слышна стрельба, однако эта информация не подтвердилась.


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Теги: 
Мособлсуд  телефонный терроризм 

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